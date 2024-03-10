شرطة أبوظبي تعلن تغيير مواعيد ساعات الذروة لسير المركبات الثقيلة في رمضان

المصدر: البيان

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أعلنت شرطة أبوظبي تغيير مواعيد سير الشاحنات وحافلات نقل العمال " 50 راكبا فأكثر" وإيقاف حركتها على الطرق بإمارة أبوظبي خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية، في شهر رمضان المبارك.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية أن فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ بأوقات الذروة الصباحية للشاحنات من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً في مدينتي أبوظبي والعين على أن تكون أوقات الذروة المسائية للشاحنات من الساعة 2:00 مساء إلى الساعة 4:00 مساء.

وأشار إلى أنه سيتم نشر الدوريات المرورية على الطرق كافة وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية.

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