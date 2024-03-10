توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا يصبح غائما جزئيا وغائما أحياناً ليلاً على الجزر والسواحل رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 13:39 والثاني عند الساعة 02:37 والجزر الأول عند الساعة 07:24 والجزر الثاني عند الساعة 20:15

ويكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 10:30 والمد الثاني عند الساعة 22:42 والجزر الأول عند الساعة 16:27والجزر الثاني عند الساعة 05:05.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبو ظبي 29 18 75 40

دبي 28 17 90 40

الشارقة 26 18 90 55

عجمان 26 18 95 55

أم القيوين 27 20 90 60

رأس الخيمة 26 19 90 50

الفجيرة 25 18 95 50

العـين 29 17 75 35

ليوا 30 17 80 30

الرويس 33 19 95 30

السلع 31 20 95 35

دلـمـا 25 21 95 40

طنب الكبرى/الصغرى 23 21 85 50

أبو موسى 23 22 80 60

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