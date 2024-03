«الطوارئ والأزمات»: فريق التقييم المشترك يعلن انتهاء المنخفض الجوي في الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في حسابها على منصة " إكس " " يعلن فريق التقييم المشترك انتهاء المنخفض الجوي، ويواصل المتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة".

The joint assessment team announces the end of the severe weather condition and remains vigilant, continuing its monitoring efforts to implement suitable… pic.twitter.com/gYkR57rC5E