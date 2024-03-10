«الطوارئ والأزمات»: فريق التقييم المشترك يعلن انتهاء المنخفض الجوي في الإمارات

المصدر:
  • البيان
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أعلن فريق التقييم المشترك انتهاء المنخفض الجوي في الإمارات، ويواصل المتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في حسابها على منصة " إكس " " يعلن فريق التقييم المشترك انتهاء المنخفض الجوي، ويواصل المتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة".

 

 

 
 
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