النقل المتكامل في أبوظبي: لا تغيير في مواعيد خدمة المواقف خلال شهر رمضان

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أكد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بأبوظبي أنه لا تغيير في مواعيد خدمة المواقف العامة خلال شهر رمضان الكريم، وسيتم العمل حسب النظام الحالي لرسوم المواقف العامة لأيام الاثنين إلى السبت، من 8 صباحاً وإلى 12 منتصف الليل، وستكون الرسوم مجانية في يوم الأحد.

وفي هذا السياق نوه النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً إلى الساعة 8:00 صباح اليوم التالي.

"درب"

تقرر تعديل أوقات الذروة في شهر رمضان، التي تُطبق خلالها رسوم نظام التعرفة المرورية "درب"، لتكون من 8:00 وإلى 10:00 صباحاً في الفترة الصباحية، ومن 2:00 إلى 4:00 في الفترة المسائية، من يوم الاثنين إلى يوم السبت، وستكون الرسوم مجانية في يوم الأحد وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة المرور والتنقل خلال الشهر الفضيل.

حافلات النقل

وأوضح المركز أن خدمات حافلات النقل العام خلال شهر رمضان ستكون متوفرة في كل من مدينة أبوظبي وضواحيها طوال أيام الأسبوع من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل مع استمرار توفير خدمات الحافلات التي تعمل على مدار 24 ساعة.

وفي مدينة العين وضواحيها، ستعمل الحافلات العامة خلال شهر رمضان من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل وسيبقي التواتر الزمني لمعظم خدمات الضواحي دون تغيير، بينما سيكون هناك تغير طفيف على التواتر الزمني لبعض الخدمات داخل مدينة العين.

ونوه إلى توافر خدمات حافلات النقل العام في منطقة الظفرة خلال الشهر الفضيل حسب ساعات التشغيل الاعتيادية باستثناء تعديلات طفيفة، فيما ستتوقف الحافلات عن العمل خلال فترة الإفطار، اما بالنسبة لخدمة أبوظبي إكسبرس، ستعمل من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 مساءً من الاثنين الى الجمعة، ومن الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 صباحاً خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع.

كما لفت المركز المتعاملين الراغبين في الاطلاع على تحديثات المواعيد زيارة الموقع الالكتروني للمركزwww.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي وخرائط جوجل.

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