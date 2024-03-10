ضمن عملية الفارس الشهم 3 … المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يوفر جهاز زراعة الجلد

المصدر: البيان

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ضمن عملية الفارس الشهم 3 وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القطاع الصحي بغزة، أعلن المستشفى الميداني الإماراتي توفير جهاز زراعة الجلد، الذي يحتاجه المرضى في كثير من العمليات الجراحية.

ويعتبر جهاز زراعة الجلد نقلة نوعية في مجال الطب داخل المستشفى، ما يساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المُقدمة للنازحين في قطاع غزة، حيث تواصل دولة الإمارات دعم القطاع الصحي والمستشفيات وتعمل بشكل متواصل على توفير المعدات والتقنيات الطبية الحديثة.

وقال الدكتور سلطان الكعبي، مدير المستشفى الميداني الإماراتي: “استمرار الدعم المتواصل لعملية الفارس الشهم، وبجهود حثيثة من دولة الإمارات العربية المتحدة تم توفير جهاز زراعة الجلد الذ يحتاجه المرضى في العمليات، ويعتبر من التقنيات التي يتم من خلالها استئصال قطعة من الجلد ورقعها في المكان الذي يحتاجه المريض، حيث تم اجراء أول عملية ناجحة لمريضة داخل المستشفى الميداني”.

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