شرطة دبي تكرّم الفائزين في تحدي «التقاط العلم»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مسابقة تحدي «التقاط العلم» للأمن الإلكتروني، التي شارك فيها 870 متسابقاً من 34 دولة، وذلك على هامش أعمال القمة الشرطية العالمية التي انعقدت في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً».

وكرّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور مساعديه ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من مسؤولي الإدارات المختلفة والوفود المشاركة، الفائزين في مسابقة التقاط العلم، التي تتكون من 3 فئات للمدارس والجامعات والمحترفين، عليهم أن يجتازوا خمس مسابقات، وهي اختراق المواقع، واختراق البرامج، التشفير وفك التشفير، والتحقيق الجنائي الرقمي، والهندسة العكسية، وبلغت قيمة الجوائز 235 ألف درهم.

وكرّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، الفائزين في تحدي «التقاط العلم»، إذ حصد سيد منصور من الإمارات المركز الأول في فئة المدارس، تلاه في الترتيب نوفيل حمد من الهند، وفي المركز الثالث حل عمر علي من مصر. وفي فئة الجامعات، حقق المتسابق علي عمر من الأردن المركز الأول، تلاه أحمد شرافت من سيرلانكا، وفي المركز الثالث حل عمر إبراهيم من مصر.

وفي فئة المحترفين حقق المركز الأول المتسابق محمد جمعة من الإمارات، وفي المركز الثاني المتسابق راهول رافيندران من الهند، ثم المركز الثالث اسجد كلام من الهند.وتستهدف شرطة دبي من خلال تنظيمها لمسابقة «التقاط العلم»، استقطاب المبدعين من فئة الشباب المتخصصين في الاختراقات الإلكترونية وفك تشفير الملفات عن طريق الشبكة العنكبوتية، بحيث تقدم فيها مجموعة من التحديات الإلكترونية للمشاركين على مدى يومين، ويحدد الفائز بها بعد حساب مجموعة الإجابات الصحيحة.

وتنسجم مسابقة «التقاط العلم»، مع رؤية القيادة التي تضع ضمن أولوياتها الحرص على تأسيس أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات التكنولوجية الحيوية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز