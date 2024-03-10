منح نوط «التعاون الأمني» لعدد من شركاء شرطة دبي الدوليين

المصدر: دبي - البيان

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كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عدداً من الشركاء الدوليين من الجهات الشرطية من دول صديقة.

وذلك بمنح نوط التعاون الأمني نظير جهودهم المشتركة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.

وتمثلت الجهات المكرمة، في وزارة الداخلية بمملكة البحرين، والشرطة الملكية التايلندية، ومكتب الهجرة التايلندي، والشرطة الباكستانية، إضافة إلى شركة طيران الخليج.

جاء ذلك على هامش القمة الشرطية العالمية، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، والعميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين. وقال معالي الفريق المري، إن التعاون الدولي المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة أسهم في القبض على عدد من المطلوبين وتقديمهم للعدالة، لافتاً معاليه إلى حرص شرطة دبي على مد جسور التعاون مع مختلف أجهزة إنفاذ القانون في العالم.

وتعزيز شبكات الاتصال وآليات التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية بين القيادات الشرطية. وأضاف معاليه، أن تكريم شرطة دبي للمتعاونين معها من الدول الشقيقة يعكس روح التعاون القوية بين الجهات الأمنية الدولية في مواجهة الجريمة العابرة للحدود وتحقيق الأمن والسلام للمجتمعات.

وأكد معاليه، التزام شرطة دبي الراسخ بالتعاون الدولي في مكافحة الجريمة، وتعزيز الأمن العالمي من خلال الشراكات الدولية، والسعي لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التعاون الأمني للحد من التهديدات الجماعية، وضمان سلامة المجتمعات على مستوى العالم. وأضاف معالي الفريق عبدالله المري، أن القمة الشرطية العالمية فرصة لبحث قضايا مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات وغيرها، وتعزيز التعاون والتنسيق الدولي بين القيادات الشرطية وأجهزة إنفاذ القانون، وصولاً إلى تعاون دولي محكم فعال للتضييق عليهم والحد منهم.

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