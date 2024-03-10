اللجنة التنظيمية للمنافذ بالشارقة تكرم الفائزين بجائزة «ديم للأداء المتميز»

المصدر: الشارقة - البيان

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كرمت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية التابعة لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، الموظفين الفائزين بجائزة «ديم للأداء المتميز» في دورتها الثانية، انطلاقاً من حرصها على الاحتفاء بموظفيها وتحفيز قدراتهم ورفع كفاءة أدائهم.

حضر حفل التكريم كل من محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وعدنان النعيمي، نائب رئيس اللجنة مدير مكتب الساحل الشرقي بالإدارة العامة لأمن المنافذ، والعقيد وليد محمد النهم، رئيس قسم شرطة المنافذ الخارجية في شرطة الشارقة، والمقدم ركن محمد سعيد العفاري، قائد القطاع الشمالي في مجموعة حرس الحدود، وعبد الرحمن الكندي، مساعد مدير مركز جمارك خطم ملاحة، وعدد من الضباط والموظفين وممثلي الشركاء الاستراتيجيين.

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