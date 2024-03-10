شرطة أم القيوين تنظم جلسة حوارية شبابية لنشر الثقافة المرورية

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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نظمت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، جلسة حوارية بقاعة البيت متوحد بالإمارة، ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون للعام 2024، تحت شعار (قيادة بدون هاتف)، وذلك بالتعاون مع مركز شباب أم القيوين.

وأكد العميد سعيد عبيد، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، لـ«البيان»، أهمية نشر الثقافة المرورية، وتكريس السلوكيات المرورية السليمة، موضحاً دور وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أم القيوين في الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق، من خلال الحملات المرورية التي تطلقها الوزارة على مدار العام لتعزيز السلامة.

والحد من الحوادث المرورية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع، وتوحيد الجهود الرامية إلى إرساء ثقافة مجتمعية تغطي مختلف جوانب السلامة المرورية لكافة أفراد المجتمع، لافتاً إلى ضرورة عدم استخدام الهاتف اثناء القيادة لما يسببه من حوادث مرورية خطيرة، ولما يترتب عليه من غرامات مالية تبلغ 800 درهم، و4 نقاط مرورية. وقال العميد سعيد عبيد، إن الهدف من الجلسة توعية قائدي المركبات وتنبيههم إلى ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق.

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