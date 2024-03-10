سلطان القاسمي يكرّم الفائزين بجوائز أيام الشارقة المسرحية

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مساء أمس، حفل ختام الدورة 33 من أيام الشارقة المسرحية، والذي أقيم في قصر الثقافة بالشارقة.

وبدأت فعاليات حفل الختام بتقرير من لجنة التحكيم قدمه هزاع البراري، رئيس اللجنة، أعرب فيه عن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعم سموه اللامحدود لكافة الفعاليات المسرحية في إمارة الشارقة وعلى مستوى الوطن العربي، مما ترك أثراً طيباً يسهم في تطوير الحركة المسرحية.

جهود

وبارك نجاح الدورة، مشيداً بجهود دائرة الثقافة في التنظيم والحضور الجماهيري والتواصل الفريد بينه وبين خشبة المسرح. كما قدمت اللجنة خلال تقريرها، عدداً من الملاحظات أشادت فيها بمستوى العروض وتنوعها وقيمتها الفنية العالية والحضور اللافت للمرأة الإماراتية، وتسجيل ظهور عدد من المواهب الجديدة التي تميزت بالعطاء والشغف للمسرح.

وتفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بتكريم الفائزين بجوائز أيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ 33، حيث نالت مسرحية «كيف نسامحنا؟» لفرقة مسرح الشارقة الوطني، جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل.

وفاز الفنان محمد العامري، بجائزة أفضل إخراج مسرحي عن مسرحية «كيف نسامحنا؟»، بينما ذهبت جائزة أفضل تأليف مسرحي للكاتب اسماعيل عبد الله عن ذات المسرحية.

وحصل الفنان عبدالله مسعود، على جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في مسرحية «إسكان» لفرقة مسرح رأس الخيمة، بينما نالت الفنانة بدور محمد جائزة أفضل ممثلة دور أول.

وذلك عن دورها في مسرحية «الطارق الأخير»، لفرقة مسرح دبي الوطني. وفاز الفنان فيصل موسى، بجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن مسرحية «وليمة عيد» لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، ونالت الفنانة سارة السعدي، جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ عن دورها في مسرحية «المشهد صفر» لفرقة مسرح خورفكان للفنون.

وفاز الفنان عبد الله الطويل، بجائزة أفضل ممثل واعد، وذلك عن دوره في مسرحية «وليمة عيد» لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، بينما فازت الفنانة وعد طارق، بجائزة أفضل ممثلة واعدة عن دورها في ذات المسرحية «وليمة عيد».

وفي بقية جوائز أيام الشارقة المسرحية في دورتها 33، فاز بجائزة أفضل ديكور الفنان عبد الرحمن الكاس، عن تصميمه ديكور مسرحية «إسكان» لفرقة مسرح رأس الخيمة الوطني، وفاز بجائزة أفضل إضاءة الفنان ماجد المعيني، عن مسرحية «كيف نسامحنا؟»، بينما فاز بجائزة أفضل مؤثرات صوتية وموسيقية الفنان سعود النقبي، عن مسرحية «إسكان» لفرقة مسرح رأس الخيمة الوطني.

وفازت بجائزة أفضل أزياء واكسسوار، الفنانة حمدة الظاهري، عن مسرحية «الطارق الأخير» لفرقة مسرح دبي الوطني، بينما نالت الفنانة بسمة مبارك، جائزة أفضل مكياج عن مسرحية «إسكان» لفرقة مسرح رأس الخيمة الوطني.

ونال الفنان أحمد الماجد، جائزة الفنان العربي المسرحي المتميز من غير أبناء الدولة، وذلك عن تأليفه مسرحية «المشهد صفر» لفرقة مسرح خورفكان للفنون، ونال عرض «وليمة عيد» من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالشارقة، جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة، بتكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي (نصوص مسرحية للكبار)، وفاز بها كل من: الكاتب السعودي أحمد موسى يوسف بالمركز الأول عن نصه «شهريار يحكي»، والكاتب العماني أسامة بن زايد الشقصي بالمركز الثاني عن نصه «ضيف خارق للعادة»، والكاتب العماني أسامة بن خميس السليمي المركز الثالث عن نصه «مانخوليا».

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