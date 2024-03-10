«خيرية أم القيوين» توزع 1700 كوبون غذائي للأسر المتعففة بقيمة مليون درهم

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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اعتمدت جمعية أم القيوين الخيرية 1700 كوبون غذائي في الإمارة لتوزيعها على أسر مواطنة متعففة بقيمة مليون درهم.

كما تم اعتماد سلال غذائية بقيمة 540 ألف درهم، استفاد منها 560 أسرة مقيمة، كما تم اعتماد ألف و750 وجبة إفطار، سيتم توزيعها يومياً في عدد من المناطق الإمارة، وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

مشاريع

وأكد عيسى بولحيول مدير عام جمعية أم القيوين الخيرية أن مشاريع الجمعية الخيرية هي ثمرة طيبة لتعاون الجمعية مع أصحاب الخير ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات والهيئات الخيرية التي تتجاوب معها وتشاركها تلك الجهود وتدعم برامجها ومشاريعها الخيرية التي تهدف إلى إدخال الفرحة على قلوب الفقراء والمحتاجين، كما أن توزيع تلك السلال سيخفف الأعباء المادية عن الأسر من ذوي الدخول المحدودة.

خطط

ولفت بولحيول إلى أن الجمعية وضعت خططاً للعام الجاري من خلال إطلاق المبادرات الخيرية التي تصب في صالح المحتاجين وتلمس احتياجاتهم والعمل على مساعدتهم، كما أنها تضع نصب أعينها مساعدة الأسر المحتاجة وتوزيع الزكاة حسب المصارف الشرعية، وتوزيع المير الرمضاني وإفطار الصائم ومساعدات علاجية وشهرية ودراسية وخلافها وشراء أجهزة إلكترونية وكهربائية، وكذلك توصيل التيار الكهربائي لمساكن المواطنين، بهدف مساعدة الحالات المحتاجة ومد يد العون لها.

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