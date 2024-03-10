«إسلامية الشارقة» تعلن جاهزيتها لاستقبال الشهر الفضيل

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة عن جاهزيتها واستكمال استعداداتها كافة لاستقبال شهر رمضان الفضيل، وقيامها بجولات تفقدية للجوامع والمساجد في مدن الإمارة كافة وتزويدها بجميع الاحتياجات التي تسهم في توفير الأجواء الإيمانية للصائمين.

حيث قامت فرق الصيانة واللجان المختصة في الدائرة وفروعها في الإمارة بتفقد مستوى نظافة المساجد واحتياجات المصليات والساحات الخارجية من السجاد، وتفقد أنظمة التبريد والإضاءة، والأنظمة الصوتية، وإجراء الصيانة الوقائية لعدد من المساجد.

كما استكملت الدائرة افتتاح 22 مسجداً قبل حلول الشهر الفضيل في مختلف المناطق والضواحي بالإمارة، وذلك ضمن خطتها لافتتاح 30 مسجداً مع نهاية الشهر الفضيل، استمراراً للنهج الذي تسير عليه إمارة الشارقة وفق رؤية ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتسهيل وصول قاطني الإمارة إلى بيوت الله، وتيسير إقامة شعائرهم بكل خشوع ويسر وطمأنينة، وتوفير الأجواء الإيمانية وكافة سبل الراحة والطمأنينة لمرتادي المساجد.

وأشارت الدائرة إلى توسعة وصيانة عدد من مصليات النساء وإضافة خيام كمصليات مؤقتة في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة؛ نظراً للأعداد المتزايدة خلال الشهر الفضيل.

كما قامت الدائرة بتوزيع المصاحف ذات الطبعات الجديدة المعتمدة على الجوامع والمساجد والمصليات، وإزالة الطبعات القديمة وغير المعتمدة من قبل الجهات المختصة في الدولة.

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