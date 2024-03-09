عودة الحركة المرورية إلى وضعها الاعتيادي على شارع الشيخ محمد بن زايد

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  • البيان
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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن عودة الحركة المرورية إلى وضعها الاعتيادي على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن تحويل الحركة المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع طرابلس، للقادمين من أبوظبي، ودعت إلى استخدام استخدام الطرق البديلة مثل شارع الإمارات. 

 

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