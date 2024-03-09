عودة الحركة المرورية إلى وضعها الاعتيادي على شارع الشيخ محمد بن زايد
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن عودة الحركة المرورية إلى وضعها الاعتيادي على شارع الشيخ محمد بن زايد.
هيئة الطرق والمواصلات بـ #دبي تعلن عن عودة الحركة المرورية إلى وضعها الاعتيادي على شارع الشيخ محمد بن زايد.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 9, 2024
#صحيفة_البيان pic.twitter.com/LSzGGTCsGy
وكانت الهيئة قد أعلنت عن تحويل الحركة المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع طرابلس، للقادمين من أبوظبي، ودعت إلى استخدام استخدام الطرق البديلة مثل شارع الإمارات.
حالة_الطرق: تحويل الحركة المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع طرابلس، للقادمين من أبوظبي، يمكنكم استخدام الطرق البديلة مثل شارع الإمارات.— RTA (@rta_dubai) March 9, 2024
نشكركم على تعاونكم.