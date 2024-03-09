المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن عودة الحركة المرورية إلى وضعها الاعتيادي على شارع الشيخ محمد بن زايد.

هيئة الطرق والمواصلات بـ #دبي تعلن عن عودة الحركة المرورية إلى وضعها الاعتيادي على شارع الشيخ محمد بن زايد.



#صحيفة_البيان pic.twitter.com/LSzGGTCsGy — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 9, 2024

وكانت الهيئة قد أعلنت عن تحويل الحركة المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع طرابلس، للقادمين من أبوظبي، ودعت إلى استخدام استخدام الطرق البديلة مثل شارع الإمارات.

حالة_الطرق: تحويل الحركة المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع طرابلس، للقادمين من أبوظبي، يمكنكم استخدام الطرق البديلة مثل شارع الإمارات.

نشكركم على تعاونكم. — RTA (@rta_dubai) March 9, 2024

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