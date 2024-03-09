"طرق دبي" تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال شهر رمضان المبارك

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن مواعيد عمل جميع خدماتها خلال شهر رمضان المبارك 1445 هجرية 2024 ميلادية، وتشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني).

مراكز إسعاد المتعاملين

أم رمول - ديرة - البرشاء - المنارة – الطوار من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 5:00 مساءً. يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 منتصف النهار.

ملاحظة: ستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

مراكز مزوِّدي الخدمة (الفحص الفني)

تسجيل جبل علي: الإثنين إلى الخميس والسبت: 07:00 صباحاً إلى 04:00 مساءً. الجمعة: 07:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً. الأحد: مغلق. حتا: الإثنين إلى الخميس والسبت: 08:00 صباحاً إلى 03:00 مساءً. الجمعة: 08:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل. الأحد: مغلق. القصيص، البرشاء، الورسان: الإثنين إلى الخميس والسبت 08:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل، الجمعة الفترة الصباحية: 08:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً. الجمعة الفترة المسائية: 03:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل. الأحد: مغلق.

المتكاملة القوز، واصل الجداف، واصل ند الحمر، شامل القصيص، شامل محيصنة، شامل ند الحمر، شامل العاضد، تمام الكندي، كارس الممزر، كارس ديرة، تسجيل ديسكفري، المتكاملة العوير، تجديد، واصل العربي سنتر، المميز البرشاء، المميز المزهر، تسجيل موتر سيتي، المتكاملة العوير، كويك الإثنين إلى الخميس والسبت: الفترة الصباحية: 08:00 صباحاً إلى 04:00 مساءً، الفترة المسائية: 08:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل. الجمعة الفترة الصباحية: 08:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً. الجمعة الفترة المسائية: 08:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل. الأحد: مغلق.

اليلايس، تسجيل العوير، تسجيل الطوار، أوتوبرو السطوة، أوتوبرو المنخول: الإثنين إلى الخميس والسبت، الفترة الصباحية: 08:00 صباحاً إلى 4:000 مساءً، الفترة المسائية: 08:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل. الجمعة الفترة الصباحية: 08:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً، الجمعة الفترة المسائية: 08:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل. الأحد الفترة الصباحية: 08:00 صباحاً إلى 04:00 مساءً. الأحد الفترة المسائية: 08:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل.

المترو

لا يوجد تغيير على المواعيد محطات الخطين الأحمر والأخضر. من الاثنين الى الخميس

05:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل. الجمعة 05:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي. السبت 05:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل، الأحد 08:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل.



الترام

لا يوجد تغيير على المواعيد. من الاثنين الى الخميس: 06:00 صباحاً – 1:000 صباحاً (اليوم التالي). الأحد: 09:00 صباحاً – 01:00 صباحاً (اليوم التالي).



(باص دبي)

(جميع الخطوط المغذية للمترو سوف تتزامن مع مواعيد عمل ورحلات المترو)

مواعيد باص دبي (الحافلات العامة) تعمل حسب أيام الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة

04:30 صباحاً – 12:30 صباحاً (اليوم التالي). السبت والأحد: 06:00 صباحاً – 1:000 صباحاً (اليوم التالي).

أما خطوط الحافلات عبر المدن التي تعمل حاليا، فهي: (E16) من السبخة إلى حتّا، (E100) من الغبيبة إلى أبوظبي، (E101) من ابن بطوطة إلى أبوظبي، (E102) من ابن بطوطة إلى المصفّح، (E201) من الغبيبة إلى العين، (E303) من محطة الاتحاد إلى الجبيل في الشارقة، (E306) من الغبيبة إلى الجبيل في الشارقة، (E307) من سيتي سنتر ديرة إلى الجبيل في الشارقة، (E307A) من أبوهيل إلى الجبيل في الشارقة، (E315) من محطة اتصالات إلى مويلح في الشارقة، (E400) من محطة الاتحاد إلى عجمان، (E411) من محطة اتصالات إلى عجمان، و(E700) من محطة الاتحاد إلى الفجيرة.

النقل البحري

العبرة

سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) الاثنين - الخميس: 09:00 صباحاً - 11:25 مساءً. الجمعة: 09:00 صباحاً - 12:00 صباح اليوم التالي. السبت - الأحد: 10:00 صباحاً - 12:20 صباح اليوم التالي. الفهيدي - السبخة (CR4) الاثنين - الخميس: 09:00 صباحاً - 11:25 مساءً. الجمعة: 09:00 صباحاً - 12:30 صباح اليوم التالي. السبت - الأحد: 10:00 صباحاً - 12:30 صباح اليوم التالي. الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5). الاثنين - الخميس: 09:00 صباحاً - 11:25 مساءً. الجمعة: 09:00 صباحاً - 12:20 صباح اليوم التالي. السبت - الأحد: 10:00 صباحاً - 12:30 صباح اليوم التالي. بني ياس – السيف (CR6). الاثنين - الخميس: 09:00 صباحاً - 11:20 مساءً

الجمعة: 09:00 صباحاً- 12:15 صباح اليوم التالي. السبت - الأحد: 10:00 صباحاً - 12:10 صباح اليوم التالي. السيف - الفهيدي - سوق دبي القديم (CR7). السبت - الأحد: 04:20 مساءً – 12:15 صباح اليوم التالي. دبي فستيفال سيتي – دبي كرييك هاربر (CR9). السبت - الأحد: 04:00 مساءً - 11:50 مساءً. دبي كرييك هاربر– الجداف (CR11). الاثنين - الخميس: 08:00 صباحاً - 10:50 مساءً. الجمعة: 08:00 صباحاً - 10:50 مساءً. الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2) 08:00 صباحاً – 12:20 صباح اليوم التالي. جولات سياحية في قناة دبي المائية محطة الشيخ زايد للنقل البحري (TR6) 4:000 مساءً إلى 10:15 مساءً.

التاكسي المائي

دبي مارينا (BM1) مارينا مول - مارينا واك. الاثنين - الخميس: 12:00 مساءً - 12:30 صباح اليوم التالي – الخط كامل: 04:00 مساءً - 10:30 مساءً. الجمعة - الأحد: 02:00 مساءً - 12:15 صباح اليوم التالي. الخط كامل: 04:00 مساءً - 11:05 مساءً. مارينا مول – بلوواترز (BM3). الاثنين - الخميس: 04:00 مساءً - 11:15 مساءً. الجمعة - الأحد: 05:00 مساءً - 12:15 صباح اليوم التالي. بحسب الطلب 03:00 مساءً – 11:00 مساءً. يتوجب على المتعامل الحجز بشكل مسبق - يتم إيقاف التشغيل وقت الإفطار وصلاة الجمعة.

فيري دبي

الغبيبة – قناة دبي المائية (FR1) 01:00 مساءً و 8:000 مساءً. قناة دبي المائية – الغبيبة (FR1) 02:25 مساءً و 09:25 مساءً. قناة دبي المائية – بلوواترز (FR2) 1:50 مساءً و 08:50 مساءً. بلوواترز – مارينا مول (FR2) 02:55 مساءً و 09:55 مساءً. مارينا مول –بلوواترز (FR2) 01:00 مساءً و 08:00 مساءً. بلوواترز – قناة دبي المائية (FR2) 01:20 مساءً - 08:20 مساءً. الرحلات السياحية من مارينا مول ((FR4 04:30 مساءً و 08:30 مساءً.

الغبيبة (دبي) – مربى الشارقة للأحياء المائية (الشارقة) (FR5) الاثنين - الخميس: 08:45 صباحاً و04:00 مساءً و05:30 مساءً و10:05 مساءً. الجمعة - الأحد 03:15 مساءً و05:30 مساءً و08:15 مساءً و11:25 مساءً. مربى الشارقة للأحياء المائية (الشارقة)- الغبيبة (دبي) (FR5) الاثنين - الخميس: 08:00 صباحاً و09:00 صباحاً و04:45 مساءً و08:00 مساءً. الجمعة - الأحد 3:15مساءً و04:45 مساءً و07:30 مساءً و10:30 مساءً.



المواقف العامة

تطبق التعرفة على جميع المواقف من الاثنين الى السبت الفترة الأولى: 8:00 صباحاً – 6:00 مساءً. الفترة الثانية: 8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل. منطقة تيكوم (المواقف ذات الرمز(F: من 8:00 صباحاً – 6:00 مساء. مباني المواقف متعددة الطوابق تعمل بنظام 24 ساعة.

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