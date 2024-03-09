آخر مستجدات المنخفض الجوي ومدى تأثيره على الدولة

المصدر: البيان

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أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث استمرار جهود فريق التقييم المشترك في متابعة مستجدات المنخفض الجوي ومدى تأثيره على الدولة من خلال عقد سلسلة من اجتماعات فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، وهذه آخر المستجدات:

الجهود التكاملية المشتركة لمواجهة مختلف التحديات بما يساعد على تقليل الأضرار وضمان سلامة الجميع

-تأمين مناطق الأودية ومجاري السيول، للحد من المخاطر وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

-تنظيم حركة السير والمرور لتجنب الاختناقات المرورية وتسهيل حركة مركبات الإسعاف والطوارئ والخدمات الأساسية.

-ضمان سلامة السدود وكفاءة عملها في تخزين المياه منها فتح بوابات السدود وتفريغ المياه لتخفيف الضغط عليها وتهيأتها لاستيعاب كميات جديدة من مياه الأمطار.

- الأمطار الحالية تتركز على الجزر والسواحل والمناطق الشمالية بين الغزيرة والمتوسطة من المتوقع أن يستمر تدفق السحب من الغرب إلى الشرق يتخللها سحب ركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة خلال نهار اليوم السبت.

-حدة الحالة ستخف تدريجيا بدءا من مساء اليوم السبت وتنحصر نهار الغد على شرق وشمال الدولة وتنتهي الحالة الجوية مساء يوم الأحد .

-مواصلة تفعيل خطط استمرارية الأعمال.

-تقييم الحالة الجوية عن كثب.

وشكرت الهيئة الجمهور الكريم على مدى التزامهم بالمسؤولية المجتمعية مؤكدة على ضرورة استمرار التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

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