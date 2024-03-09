شرطة رأس الخيمة تغلق طريق وادي شوكة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن إغلاق طريق وادي شوكة في المناطق الجنوبية للإمارة، نتيجة لارتفاع جريان مياه الأودية على الطريق الرئيسي والمؤدي لمنطقة وادي شوكة، لضمان سلامة قائدي المركبات والمرافقين لهم، حيث تم انتشار دوريات الشرطة في جميع طرق الإمارة والمناطق الجبلية لضمان سرعة تقديم عمليات الدعم والمساندة والحفاظ على سلامة قائدي المركبات، مشيرة إلى أن بعض الطرق شهدت انجرافات نتيجة لسرعة جريان مياه الأمطار، حيث تم تأمينها بالتعاون مع فرق الطوارئ التابعة للجهات المختصة للبدء في عمليات الصيانة.

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