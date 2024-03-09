بلدية دبي تغلق الشواطئ والحدائق العامة مؤقتاً

المصدر: دبي- وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت بلدية دبي عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي إغلاق شواطئ دبي مؤقتاً وإغلاق الحدائق العامة والأسواق التابعة لها، نتيجة للتقلبات الجوية السائدة في الإمارة، وحفاظاً على سلامة الجمهور وراحته وسلامته خلال الأجواء الماطرة وتقلبات الطقس.

وتم توفير فرق عمل ميدانية، مهمتها المتابعة الفورية، ومعالجة البلاغات الطارئة، وأهابت البلدية الجمهور باتباع إرشادات السلامة، والتقيد بالإجراءات المختلفة لضمان تسريع تصريف مياه الأمطار، والتواصل عبر الرقم 800900، أو عبر تطبيق الواتس آب في حال وجود أي بلاغ.

وتحرص بلدية دبي على التعامل الفوري والسريع مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار، من خلال وضع خطة استباقية، تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع حالات الطوارئ والبلاغات عند حدوثها، والتعامل بشكل مباشر وسريع مع البلاغات التي تتلقها خلال فترة هطول الأمطار، من خلال فرق طوارئ ميدانية، مكوّنة من مهندسين وفنيين مختصين، وعمال مساعدين مدربين على التعامل مع الحالات الطارئة وسحب تجمعات مياه الأمطار بكفاءة عالية.

ولضمان الحفاظ على السلامة العامة، وفق خطة العمل الاستباقية، فإن فرق الطوارئ لدى البلدية لديها جاهزية كاملة للاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في مختلف مناطق إمارة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز