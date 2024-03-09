شرطة الشارقة تغلق الطريق الدائري بمدينة كلباء وأنفاق مخارج مليحة والذيد

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أغلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة الطريق الدائري بمدينة كلباء، وتقاطع مدينة محمد بن زايد، داعية السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتخاذ الطرق البديلة خلال وقت الإغلاق، وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية والسدود حفاظاً على سلامتهم.

كما أغلقت شرطة الشارقة جميع أنفاق مخارج الطرق الممتدة على طريق الشارقة - مليحة والشارقة – الذيد، وطريق خورفكان، نتيجة لتجمع مياه الأمطار، داعية الجمهور إلى عدم ارتياد الأودية في مثل تلك الظروف الماطرة، وإلى تقيد السائقين بقوانين السير والمرور عند تساقط الأمطار.

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