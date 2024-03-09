ماذا تفعل إذا تعرضت سيارتك للأضرار نتيجة الأحوال الجوية في دبي؟

المصدر: البيان

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تتأثر الإمارات بحالة من عدم الاستقرار الجوي بداية من فجر اليوم مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على أماكن متفرقة من الدولة مع برق ورعد وسقوط البَرد أحياناً وهو ما قد يؤثر على بعض المركبات.

وكشفت شرطة دبي في تدوينة على حسابها الرسمي في منصة إكس أنه في حال تعرضت مركبتك لأعطال بسبب سوء الأحوال الجوية (أمطار) يمكنك الآن التقدم للحصول على شهادة لمن يهمه الأمر عبر الدخول إلى موقع شرطة دبي الإلكتروني www.dubaipolice.gov.ae واختيار خدمة باقة الشهادات - خدمة شهادة لمن يهمه الأمر - كوارث طبيعية واحصل على شهادتك إلكترونيا.

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