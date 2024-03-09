هطول أمطار غزيرة ومتوسطة وأجواء غائمة في الشارقة وعجمان وأم القيوين

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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هطلت صباح اليوم أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة من الشارقة وعجمان وأم القيوين ولفترات متفاوتة وأحياناً متقطعة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة، فيما شرعت البلديات في الشارقة وعجمان وأم القيوين في التعامل مع الحالة الجوية السائدة، وذلك من خلال سحب مياه الأمطار المتراكمة في الساحات والدوارات، والأماكن المنخفضة، كما أكملت البلديات جاهزيتها للحالة الجوية السائدة حالياً، ودعت المقاولين والاستشاريين إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورة والتقيد بإجراءات السلامة في المواقع الإنشائية، كما دعتهم إلى الإبلاغ عن الحالات الطارئة.

حذر

ودعت إدارات المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وعجمان، وشرطة أم القيوين، السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الامطار، أو في الأجواء المضطربة، أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية، إضافة الى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية، تجنباً لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق، كما أكدت، جاهزية عناصرها على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الإمارات خلال هذه الفترة.

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