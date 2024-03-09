أمطار الخير تهطل على أماكن متفرقة من الإمارات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هطلت أمطار الخير على أماكن متفرقة من الإمارات وتراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة منذ فجر اليوم، نظراً لتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية بداية من مساء أمس الجمعة 8 مارس وتستمر إلى ظهر يوم غد الأحد 10 مارس، مصحوبة بسقوط أمطار شديدة الغزارة مع برق ورعد وسقوط البَرد أحياناً.

وشهدت إمارة أبوظبي سقوط أمطار متفاوتة حيث هطلت أمطار غزيرة ومتوسطة على منطقة الظفرة في مدينة زايد وحبشان وأم ليله وبدع دعفس وبوحصا ومزيرعة وعلى منطقة قرين العيش ومخيرز وغياثي وارزنة وجزيرة دلما والسلع، ومتوسطة على جزيرة أبوظبي والحمرا والخزنة بالعين وخفيفة على المصفح والختم وطريف والمرفأ والطويلة، كما سقطت أمطار خفيفة على خور خوير والرمس برأس الخيمة وخورفكان والخزامية والممزر ومتوسطة على كلباء بالشارقة وعلى الروضة ومشيرف في عجمان والخوانيج في دبي، ومتوسطة على سويحان في العين وعلى دبا الفجيرة.

وسقطت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على بدع المطاوعة في منطقة الظفرة وحرس حدود الجزيرة وسبخة مطي، وعلى طريق الشيخ محمد بن زايد في دبي، وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي والرويس وأبو الأبيض وعدد من الجزر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز