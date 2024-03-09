«كهرباء دبي» تدعم الجهود الوطنية لترسيخ مشاركة المرأة في العمل المناخي

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مواصلة الهيئة مسيرتها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لضمان مشاركة المرأة الفاعلة في صميم العمل المناخي وانتقال الطاقة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بين الدول الرائدة عالمياً في تمكين ودعم المرأة لتكون شريكاً محورياً في استشراف وصنع المستقبل المستدام.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير خلال لقائه عضوات اللجنة النسائية في الهيئة، بالتزامن مع «اليوم العالمي للمرأة»، إلى أن الإنجازات الاستثنائية التي حققتها دولة الإمارات لاحتواء الجميع، لاسيما النساء والشباب، في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة أسهمت في إرساء نموذج عالمي فريد في سبل إشراك جميع شرائح المجتمع للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأضاف معالي الطاير: «نواصل النهج والنموذج الرائد الذي أرساه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتدعمه التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للارتقاء بالقدرات غير المحدودة للمرأة، وتوسيع إسهاماتها لإحداث نقلة نوعية في تنمية وازدهار دولة الإمارات وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات، وتؤدي الاستراتيجيات الوطنية لتبني التحول الرقمي ودمج الحلول الذكية والمبتكرة المعتمدة على أحدث التقنيات الإحلالية دوراً جوهرياً في تمكين المرأة من تحويل التحديات التي قد تواجه عمل المرأة، وخاصة العمل الميداني، إلى فرص واعدة.

وزيادة مشاركتها في مواجهة التغير المناخي وإيجاد مستقبل مستدام، ونقطف في دولة الإمارات ثمار المسيرة الوطنية لتمكين المرأة الحافلة بالمحطات المضيئة، ومنها المشاركة المؤثرة واللافتة للعنصر النسائي في الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP28» التي استضافتها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، حيث سجلت المرأة حضوراً بنّاءً ومشرفاً، بما يدعم الطموحات المناخية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، ورسم وتنفيذ الخطط والسياسات المناخية الملائمة للجميع.

بدورها، قالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «بفضل المتابعة الحثيثة للإدارة العليا في الهيئة، تسجل اللجنة النسائية سنوياً ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة رضا وسعادة الموظفات عن أداء اللجنة، والتي وصلت إلى 96% خلال العام 2023.

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