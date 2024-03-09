نهيان بن مبارك: اليوم العالمي للمرأة مناسبة للإضاءة على إسهاماتها في الحضارة الإنسانية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن يوم المرأة العالمي مناسبة مهمة لتسليط الضوء على مكانتها ودورها، وإسهاماتها في الحضارة الإنسانية، والإشادة بجهودها في نهضة الوطن وتنشئة الأجيال القادمة.

وقال معاليه بهذه المناسبة: «نقدر جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ودعمهما وتمكينهما للمرأة الإماراتية، التي أصبحت نجاحاتها في مختلف المجالات نموذجاً يحتذى إقليمياً وعالمياً».

وأضاف معاليه: «إننا ونحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة، فإنما نشعر بالعزة والفخر، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تمد يد التشجيع والدعم والمساندة إلى المرأة، حيثما وجدت، وإلى المرأة الإماراتية من خلال قيم إنسانية رفيعة، تجسد كل مبادرات الخير والنماء والعطاء لتنمية الإنسان، سواء في حقل التعليم، أو مجال الصحة أو أنشطة الاقتصاد والإنتاج، أو العمل التطوعي والعمل العام أو النهضة النسائية أو الأمومة والطفولة أو كل ما من شأنه تنمية المجتمع والارتقاء بالوطن».

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «في هذا اليوم نعتز ونفتخر بالرؤية الثاقبة لسموها وبمبادراتها الرائدة، لإزالة العوائق الاجتماعية والاقتصادية كافة، التي تحول دون تقدم المرأة، في الوطن أو في العالم كله، بل بحرصها على توفير كل السبل لتنمية خصائص القيادة والريادة لدى المرأة، وإتاحة المجال أمامها كي تتبوأ مناصب القيادة في المجتمع في توازن مبدع لدورها مع دور الرجل، وإننا نعتز ونفتخر أن نرى هذه القيم والإنجازات كافة حقيقة واقعة على أرض الإمارات الغالية».

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