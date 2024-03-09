حمدان بن محمد: فخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات بفضل دعم القيادة

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبنات الإمارات ونساء العالم، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الـ 8 من شهر مارس من كل عام. وعبر سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «X»، عن فخره بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة، حيث دوّن سموه: «في يوم المرأة العالمي، نتقدم بالتهنئة والتبريكات لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، ولأمي الشيخة هند بنت مكتوم، ولكل امرأة في الإمارات وحول العالم.. فخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة».

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