أحمد بن سعيد: نحتفي بإنجازات المرأة في الإمارات‬⁩ وحول العالم

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن يوم المرأة العالمي مناسبة للاحتفاء بإنجازات المرأة في دولة ⁧‫الإمارات‬⁩ وحول العالم، وتعداد إسهاماتها الكبيرة في مختلف الميادين.

ودعا سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في منصة «X»، لتكثيف الجهود لتمكين المزيد من النساء لتولي أدوار قيادية، وتهيئة البيئة المواتية لهن لتحقيق الازدهار وإلهام الأجيال المقبلة، حيث دون سموه: «نحتفي اليوم بإنجازات المرأة في دولة ⁧‫الإمارات‬⁩ وحول العالم، ونعدد إسهاماتها الكبيرة في مختلف الميادين، وفي هذا اليوم، ندعو إلى تكثيف الجهود لتمكين المزيد من النساء لتولي أدوار قيادية، وتهيئة البيئة المواتية لهن لتحقيق الازدهار وإلهام الأجيال المقبلة».

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