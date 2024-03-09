«طرق دبي» تطلق البرنامج التدريبي لإعداد وتأهيل القيادات النسائية

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت هيئة الطرق والمواصلات باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الـ8 من مارس من كل عام، حيث نظمت العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تظهر نجاحات المرأة الإماراتية ودورها البارز في التنمية والتطوير وتميزها في المستويات المختلفة.

وكرم معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، عدداً من الموظفات المتميزات من مختلف الإدارات والتخصصات، تقديراً لجهودهن وتميزهن في العمل.

وأعلن معاليه، إطلاق البرنامج التدريبي لإعداد وتأهيل القيادات النسائية، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، تحت عنوان «قيادات ملهمة»، بهدف إعداد قيادات نسائية تسهم في تحقيق رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية، وتضم الدفعة الأولى من البرنامج 15 موظفة من مختلف مؤسسات وقطاعات الهيئة.

ويأتي إطلاق البرنامج التدريبي، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على دعم وتشجيع المرأة، وتوفير بيئة العمل المناسبة لها لتولي المناصب القيادية، والإسهام في تحقيق نجاحات الهيئة ودفع عجلة التطور، بما يتناسب مع احتياجاتها وتطلعاتها.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة أولت المرأة عناية خاصة، وسخرت لها كل الإمكانات لتعزيز دورها، لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والتطور وبناء الدولة، ونجحت المرأة بفضل الرعاية والدعم الكبيرين من القيادة الرشيدة، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تعزيز حضورها القوي في مختلف المستويات، فهي الوزيرة، والبرلمانية، والسفيرة، والمهندسة، ورائدة الأعمال، كما قدمت عطاءً متميزاً في خدمة وطنها ومجتمعها.

وقال معاليه: حرصت دولة الإمارات منذ تأسيسها على تمكين المرأة اجتماعياً وتعليمياً واقتصادياً وعملياً، ووفرت لها سبل الرعاية والتأهيل، والحياة الكريمة والآمنة، كما عززت مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكدت موزة المري، مدير إدارة تنفيذي بمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين، ورئيسة اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات، أن دولة الإمارات نجحت وتواصل نجاحاتها في الاستثمار في أبنائها بصورة عامة، والعنصر النسائي على وجه الخصوص، وأن الدولة حرصت على تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات.

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