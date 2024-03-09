محمد الشرقي: المسرح يدعم الحركة الثقافية في المجتمع

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الكاتب والمخرج الإماراتي عبدالله راشد، لفوزه بالشخصية المحلية المكرمة في الدورة الـ33 من أيام الشارقة المسرحية.

وهنأ سموه الفنان عبدالله راشد، لحصوله على هذا التكريم، تقديراً لنشاطه المسرحي وجهوده الكبيرة في دعم الحركة المسرحية في دولة الإمارات، عبر مسيرة حافلة بالمشاركات والأعمال الفنية داخل الدولة وخارجها. وأكد سموه دور المسرح في دعم الحركة الثقافية في المجتمع، ومد آفاق الحوار مع مختلف الثقافات والتجارب، منوهاً باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع الثقافية، التي تدعم قطاع المسرح على المستويين المحلي والدولي، وتبرز أهميته في ترسيخ قيم الهوية الوطنية والإرث العربي عامة، والإماراتي خاصة، وتحقيق رؤية الدولة في قطاع الثقافة. وقدم عبدالله راشد شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، ودعم سموه للمبدعين وأصحاب الإنجازات، لتحقيق المزيد من مستويات التميز والريادة في مختلف المجالات.

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