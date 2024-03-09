مؤسسة الإمارات تتعاون مع «بيورهيلث» لإطلاق مبادرة «أكتف أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

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بحضور سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.. أعلنت «مؤسسة الإمارات» التعاون مع بيورهيلث لإطلاق مبادرة «أكتف أبوظبي» التي تهدف إلى دعم ممارسة الأنشطة البدنية، وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي ثقافة أسلوب الحياة الصحية في الإمارة.

واطَّلع سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على برامج المبادرة التي تتضمن فعاليات رياضية مجتمعية وأنشطة للياقة البدنية، وتهدف إلى دعم أسلوب الحياة النشط والصحي في أبوظبي. وشهد سموّه إطلاق «أول الخطوات»، وهي الفعالية الأولى في جدول فعاليات مبادرة «أكتف أبوظبي» الذي يُقام على مدى العام ابتداءً من 18 مارس 2024، بدعم من «بيورا»، تطبيق «بيورهيلث» القائم على الذكاء الاصطناعي.

وتكشف البيانات الصادرة في الفترة الأخيرة عن دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أنَّ 37.3% من الأفراد في أبوظبي يتبعون المبادئ التوجيهية العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن مقدار النشاط البدني اللازم للتمتُّع بالصحة الجيدة. وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وتحفيز كل المجتمع إلى اتباع نهج صحي.

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