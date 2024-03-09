معرض التوظيف في جامعة أم القيوين يشهد إقبالاً من مختلف أنحاء الإمارات

المصدر: أم القيوين - وام

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شهد معرض التوظيف الذي نظمته جامعة أم القيوين، بإدارة وتنظيم مركز بريليانت، وبرعاية بنك أم القيوين الوطني، إقبالاً من الباحثين عن فرص وظيفية من مختلف إمارات الدولة.

حضر المعرض محمد عيسى الكشف، وعائشة راشد ليتيم، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب حضور رابطة الخريجين التي قدمت دعماً للمعرض.

وشارك في المعرض أكثر من 16 جهة خاصة بهدف عرض أحدث الاتجاهات في مجال التوظيف وفرص العمل المستقبلية، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الجهات المشاركة للتعرف إلى إمكانات الطلبة الباحثين عن العمل واستقطاب الكفاءات في مختلف التخصصات.

وقال الدكتور هاني بكر، نائب مدير جامعة أم القيوين للشؤون الأكاديمية: «تلتزم جامعة أم القيوين بتعزيز فرص العمل للطلبة والخريجين، حيث يأتي تنظيم معرض التوظيف تماشياً مع رؤية الجامعة وجهودها لإعداد وتأهيل الطلبة بالمهارات اللازمة من خلال برامج أكاديمية تواكب متطلبات سوق العمل».

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