«الوطني للأرصاد»: استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم

المصدر: متابعة: البيان، و«وام»

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي، اليوم السبت، فيما يكون الطقس غائماً تتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الشدة، يصاحبها البرق والرعد، وسقوط البرد على بعض المناطق، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، وانخفاض في درجات الحرارة.

جاهزية

من جهتها أكدت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي مواصلة العمل مع الجهات المساندة لمواجهة حالات الطوارئ المرورية المتوقعة، بسبب المنخفض الجوي حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، داعية السائقين إلى القيادة بحذر ومتابعة النشرات الجوية من مصادرها الموثوقة، للتعرف على حالة الطقس تحسباً للتغيرات الجوية الطارئة.

مشيرة إلى أنها سترفع من مستوى استعداداتها لمواجهة حالات الطوارئ المرورية، بسبب هطول الأمطار الغزيرة المتوقعة في الأيام المقبلة، مع مضاعفة عدد الفرق المرورية والدوريات في جميع الشوارع والتقاطعات الرئيسية في الإمارة، لافتة إلى أن معظم عمل الدوريات ستقتصر في تنظيم حركة السير وفض الاختناقات والازدحامات المرورية وحالات التدخل السريع.

وناشد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، الجمهور بضرورة توخي الحذر، والابتعاد عن أماكن تجمعات مياه الأمطار والأودية، وتجنب الخروج أثناء العواصف قدر المستطاع، داعياً مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر على الطرقات نظراً للأجواء الماطرة، التي ستسيطر على الدولة خلال الأيام المقبلة.

إجراءات

وأكد اللواء المزروعي ضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة لتصوير الأجواء، مما قد ينتج عنه وقوع حوادث مرورية بليغة، والالتزام بترك مسافة أمان كافية تناسب هذه الظروف. وطالب اللواء المزروعي مستخدمي الطريق بالتعاون التام مع الشرطة، للمساهمة في تسيير حركة السير والمرور، مشدداً على ضرورة الانتباه والقيادة بحذر، واتباع جميع الإجراءات الوقائية أثناء القيادة كخفض السرعة.

وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف، وعدم استخدام أضواء الخطر أثناء القيادة، والالتزام بخط السير، وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة، واستعمال مساحات الزجاج أثناء السير على الطريق لمنع تراكم المياه الحاجبة للرؤية، والتخلص من البخار، الذي يتراكم على زجاج النوافذ داخل المركبة، وتوقع الخطر في أية لحظة، كوقوف المركبة الأمامية بشكل مفاجئ، أو دخول المركبات من فتحات دوران جانبية.

وتوقع أخطار مفاجآت الطريق. كما طالب السائقين في حال وقوع حادث بسيط عدم التوقف في وسط الطريق لمعاينة الأضرار وضرورة الإسراع في إخراج المركبات خارج حرم الطريق، والابتعاد عنها مسافة أمان كافية، وفي حال تعرض المركبة لأضرار بليغة لا يستطيع معها السائق تحريكها فعليه استعمال الإشارات التنبيهية، وتأمين نفسه والأشخاص الذين برفقته، ثم وضع المثلث التحذيري خلف المركبة بمسافة كافية.

تنسيق

بدورها أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه «نتيجة لما تمر به الدولة من أحوال جوية استثنائية وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة فإننا نوصي كل مؤسسات وشركات القطاع الخاص باتخاذ الحيطة والحذر، وكل إجراءات السلامة المهنية اللازمة للحفاظ على سلامة العمالة لديها، وذلك خلال فترة التقلبات الجوية». وأضافت في تعميم صادر أمس: «نحث شركات القطاع الخاص على ممارسة العمل عن بعد لمن تسمح طبيعة عملهم بذلك، على أن تلتزم كل مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المحلية المختصة في كل إمارة فيما يتعلق بالأحوال الجوية الاستثنائية، وتأثيرها على ممارسة الأعمال».

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