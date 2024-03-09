«رافد» ووزارة الداخلية تستعرضان أفضل الممارسات المرورية

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبلت شركة «رافد» لحلول المركبات، وفداً من وزارة الداخلية برئاسة المستشار محمد سيف الزفين، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة بالشركة والأنشطة المقدمة من رافد في المجال المروري وفي مجال تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، والخطط المستقبلية للشركة.

واطلع الوفد على المركبات المستخدمة في مجال تخطيط الحوادث المرورية وتجهيزاتها واستمع لشرح مفصل عن آلية العمل في مركز خدمة عملاء رافد وشرح لآلية عمل مكتب التحقيق المروري التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة وتفقد سير العمل في مركز الاتصال والتحكم برافد.

وناقشوا خلال الزيارة عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، منها مناقشة آليات عمل تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية للمشاريع المستهدفة للنصف الثاني من العام الجاري، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة وشاملة تحقق أعلى مستويات السعادة والرضا لدى القاطنين والعاملين بالإمارة من الأفراد والشركات.

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