مسؤولون: قيادتنا عززت حضور المرأة الإماراتية في مختلف المحافل

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسؤولون أن قيادتنا الرشيدة عززت الحضور القوي للمرأة الإماراتية في مختلف المحافل. وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن المرأة من أهم محركات العمل المناخي العالمي وركيزة لخلق مجتمعات مستدامة عالمياً من خلال تبني ممارسات وسلوكيات مستدامة على مستوى الاقتصاد والأسرة.

وقالت معاليها بمناسبة يوم المرأة العالمي: «تمثل المرأة نصف المجتمع، وتمتلك طاقة عطاء لا ينضب لأجل أسرتها ومجتمعها ووطنها، وبفضل جهودها نستطيع أن نخلق أجيالاً قادرة على استمرار مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في العالم. ومن خلال توظيف قدرات المرأة في مختلف المجالات، ستصبح مصنعاً للحلول، وسيكون العالم أكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، بجانب مشاركتها في قيادة المجتمع نحو مستقبل مستدام، كونها صانعة قرار وقيادية في عملها وأسرتها».

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة أولت المرأة عناية خاصة، وسخرت لها كل الإمكانات لتعزيز دورها، لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والتطور وبناء الدولة، ونجحت المرأة بفضل الرعاية والدعم الكبيرين من القيادة الرشيدة، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في تعزيز حضورها القوي في مختلف المستويات، فهي الوزيرة، والبرلمانية، والسفيرة، والمهندسة، ورائدة الأعمال، كما قدمت عطاءً متميزاً في خدمة وطنها ومجتمعها.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «مهمتنا في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي منح الكفاءات المواطنة فرصاً مهنية في القطاع الخاص، وهو ما جعلنا على مقربة أكثر من مدى تميز وإنجاز بنات زايد اللاتي قدمن للعالم نموذجاً فريداً، اليوم الإماراتية لا تنافس وتخدم الإنسانية على اتساع تخصصات الأرض، بل وصلت للفضاء.

مثل نورا المطروشي، وهي أول رائدة فضاء إماراتية حاصلة على شارة رائد فضاء من ناسا. وبهذه المناسبة نتقدم إلى المرأة في العالم بشكل عام، والمرأة الإماراتية بشكل خاص بأطيب التهاني، ونتمنى لها المزيد من التقدم والازدهار، وليس غريباً أن 64% من فريق عمل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية مواطنات متميزات، أشكرهن على دورهن في تحقيق الإنجازات التي وصلنا إليها حتى الآن في تحقيق مهمتنا».

وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هو احتفاء بدور المرأة المؤثر وإسهاماتها الحقيقية في جهود التنمية والازدهار، وتكريماً لها على حجم التضحيات والعطاءات التي تقدمها، وتقديراً لإنجازاتها الاستثنائية التي حققتها في شتى الميادين، فالمرأة أصبحت محركاً للتغيير الإيجابي في العالم، فقد أحدثت نقلة نوعية في تطور المجتمعات، لتؤكد دورها المهم بوصفها ركيزة رئيسية في بناء الإنسان وشريكة أساسية وفاعلة في دفع عجلة التنمية والتطوير جنباً إلى جنب مع الرجل.

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