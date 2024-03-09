فريق الإغاثة الإماراتي يبدأ توزيع المير الرمضاني في مخيّم مريجيب الفهود

المصدر: مريجيب الفهود - وام

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واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنفيذ برامجها الإنسانية، حيث بدأ فريق الإغاثة الإماراتي توزيع المير الرمضاني على اللاجئين السوريين في المخيم الإماراتي- الأردني بمريجيب الفهود، بالإضافة لعدد من الأسر المتعففة في الخيام القريبة من المخيم.

وأكد قائد فريق الإغاثة الإماراتي، حسن سالم الغول القايدي، الذي أشرف على التوزيع، أن إدارة المخيم قامت بتوزيع المير الرمضاني على اللاجئين، والأسر المتعففة قبل حلول الشهر الفضيل، ليتمكنوا من إعداد ما يحتاجون من وجبات، مبيناً أنه تم تسليم طرود المير الرمضاني لجميع اللاجئين في المخيم والبالغ عددهم نحو 1226 عائلة، بالإضافة إلى توزيع المير الرمضاني على نحو 60 عائلة من الأسر المتعففة في الخيام المؤقتة خارج المخيم، موضحاً أن الطرد الغذائي يحتوي على الأرز والسكر والطحين، وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.

كما قام الفريق الطبي التابع لفريق الإغاثة الإماراتي، بتنفيذ حملة طبية مجانية، تم خلالها إجراء فحوصات طبية لتلك الأسر، وتوزيع الأدوية عليها.

جدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقوم سنوياً بتنفيذ المشروع الرمضاني، الذي يشمل توزيع المير الرمضاني، وإقامة الدورة الرياضية الرمضانية، وتوزيع كسوة العيد على اللاجئين في المخيم، بالإضافة إلى توزيع العيديات عليهم، كما تقوم بتنظيم الفعاليات الترفيهية في المخيم.

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