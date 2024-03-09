عبدالله المري يكرم الفائزين في جوائز القمة الشرطية

المصدر: دبي - البيان

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كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، وعدد من الوفود الشرطية، الفائزين بجوائز القمة الشرطية العالمية، في دورتها الثالثة، وذلك في منطقة حي الفهيدي بدبي.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن جوائز القمة تحتفي بجهود العاملين والمتخصصين وقادة الشرطة وكافة العاملين في مجالات إنفاذ القانون على مستوى العالم، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة في تعزيز الأمن والأمان في المجتمعات، موضحاً أهمية دور الشرطة في الحفاظ على النظام والسلام وتعزيز العدالة.

وبين معاليه أن جوائز القمة لاقت إقبالاً ومشاركة كبيرة من الأجهزة الشرطية والأمنية، موجهاً شكره لجميع الفائزين على جهودهم الجبارة وتفانيهم في خدمة المجتمع وحمايته من الجريمة والتهديدات الأمنية المختلفة، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الجائزة حافزاً لهم للمضي قدماً في مسيرتهم المهنية لخدمة المجتمع وتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات في المجال الشرطي والأمني.

فئات الجوائز

وكرم معاليه يرافقه اللواء عبدالقدوس العبيدلي، الفائزين في جوائز القمة الشرطية العالمية بفئاتها العشر، حيث فازت الشرطة الفيدرالية البرازيلية عن مشروع «ميس» في جائزة الجهة الشرطية الأكثر ابتكاراً.

وفي جائزة التميز في مجال مكافحة المخدرات، فازت جمعية التعاون والأمن الأوروبي عن مشروع منهجية الحياة الجميلة وتسلمت الجائزة ناتاشا رانيتوفيتش، فيما حصدت وحدة العمليات الخاصة الإيطالية كاربيناري بجائزة التميز في التحقيق الجنائي، في حين فازت شرطة أمن الطرق في إيطاليا بجائزة التميز في السلامة المرورية، وتسلم الجائزة باولو سيسترا رئيس منظمة الرودبول.

وفي جائزة أفضل تطبيق شرطي، فاز تطبيق شرطة إسبانيا مينيرفا بالمركز الأول وتسلم الجائزة إيفان مورينو فرنانديز. وفي جائزة أفضل ضابط ملهم من العنصر النسائي، فاز الرقيب «بيث ميلارد» من شرطة يورك الإقليمية في كندا. وفي جائزة التميز في خدمة العملاء، نال مركز خدمات الشرطة في بنجاب المركز الأول واستلم الجائزة إحسان يونس.

وفي جائزة التميز في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة ونظراً لوجود العديد من المشاركات المميزة في هذه الفئة، فاز كل من وزارة الداخلية في قطر عن فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث، ومجموعة كارابينيري للتحقيقات العلمية من إيطاليا عن مشروع نظام تحديد هوية المركبات.

وفي جائزة التميز لأصحاب الهمم، فاز محمد حسنين من شرطة البنجاب في باكستان. وفي جائزة أفضل مساهمة مجتمعية في المجال الشرطي، فاز أحمد عبدالله الأنصاري من الإمارات.

وفي الختام، كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري الشركاء والرعاة من الدوائر الحكومية والخاصة في إنجاح القمة الشرطية العالمية، مشيداً بجهودهم في إنجاح فعاليات القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة.

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