شرطة دبي وشرطة رواندا تتعاونان في مكافحة الجرائم العابرة للحدود

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شرطة رواندا الوطنية، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وترسيخ علاقة الشراكة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجانبين بمجال مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وذلك على هامش القمة الشرطية العالمية 2024.

وقّع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، وعن جانب شرطة رواندا الوطنية، المفوض العام فيليكس نامهوراني، بصفته المفتش العام للشرطة، بحضور عدد من الضباط من كلا الجانبين.

وتسعى المذكرة إلى تحقيق جملة من الأهداف، منها تبادل الخبرة في مجالات إدارة النظام العام، ومكافحة جرائم العنف والجرائم المنظمة العابرة للحدود والإرهاب، وأساليب التحقيق والتوعية، والطب الشرعي، والتكنولوجيا، والكلاب البوليسية ومراقبة المناطق، وشرطة المرور، والمعدات والمواضيع التي تتعلق باللوجستية والهندسة وأساليب الحجز القانونية.

كما تنص المذكرة على تبادل البرامج التدريبية والمشاركة في المؤتمرات والمعارض والندوات المتخصصة، وتنظيم الدورات والندوات وورش العمل والاجتماعات العاجلة في مجالات التدريب وبناء القدرات الأمنية. وقال معالي الفريق المري إن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة والتوجيهات الاستراتيجية للدولة، وحرصاً على بناء وتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء بشكل فعال، وتوفير شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة لتطوير وتعزيز العمليات الشرطية، بما يصب في مصلحة المجتمع ويحقق استراتيجية حكومة دبي في تعزيز الأمن والأمان في الإمارة.

وأكد معالي الفريق المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تسخير التكنولوجيا وتطويعها والاستفادة من التقنيات والكوادر الفنية والبشرية لخدمة القطاع الشرطي والأمني.

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