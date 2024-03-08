نظراً للتقلبات الجوية.. القرية العالمية تغلق أبوابها غداً

المصدر: البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، إغلاق أبوابها يوم غد السبت، بسبب التقلبات الجوية التي يتوقع أن تمر بها الدولة.

وجاء في تدوينة على حساب القرية العالمية الرسمي: "نظراً للأحوال الجوية، ستكون القرية العالمية مغلقة يوم السبت 9 مارس".

ويتوقع تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية تستمر حتى ظهر يوم الأحد 10 مارس، مصحوبة بأمطار شديدة الغزارة مع برق ورعد وسقوط البَرد أحياناً، تؤدي إلى تجمع المياه وجريان الأودية الجارفة، وفيضان بعض السدود وهبوب الرياح القوية المصاحبة للسحب الركامية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتطاير بعض الأجسام الصلبة.

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