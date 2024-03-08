القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3,750,000 قرص من مادة "اللاريكا" المخدرة

المصدر: البيان

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تمكنت عناصر مكافحة المخدرات بالدولة من إلقاء القبض على شخص بحوزته أكثر من (2,750,000) قرص من مادة "اللاريكا" المخدرة في عملية جرت بشكل متتالي، بعد أن ألقت وزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، القبض على شخصين بمطار الكويت الدولي وبحوزتهما نحو (1,000,000) مليون قرص من مادة "اللاريكا" المخدرة، ووفق معلومات متبادلة بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين تم تفكيك أنشطة هذه العصابة التي تروج للسموم، وتشكل خطراً على صحة وسلامة المجتمعات بالمنطقة.



وتأتي هذه العملية ضمن تنسيق عالي المستوى بين الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمراراً لجهود وزارات الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعقب مروجيها ومهربيها، وحماية المجتمع من هذه الآفة.

وأكد العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الحرص على التنسيق والتعاون التكاملي مع دول العالم، ولاسيما مع الجهات المعنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في سبيل تعزيز جهود مكافحة المخدرات وتخليص المجتمعات من شرورها وآثارها المدمرة، مؤكداً قدرة عناصر مكافحة المخدرات على شل عمل تجار وعصابات السموم المخدرة والوصول إليهم مهما تعددت أساليبهم.

وأعرب السويدي عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، على تعاونهم الدائم والتنسيق المتواصل ضمن تعاون خليجي بين الدول الأشقاء نحو مجتمعات خليجية أكثر أمناً، تنعم فيه شعوبها بالأمن والاستقرار والرخاء.

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