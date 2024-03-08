شرطة عجمان تستعرض أول دراجة إعلامية أمنية في العالم ودراجة مرورية سياحية

المصدر: دبي-نورا الأمير

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تشارك القيادة العامة لشرطة عجمان في أعمال القمة الشرطية العالمية 2024 بنسختها الثالثة والتي تختتم أعمالها اليوم في مركز دبي التجاري العالمي بمجموعة من الابتكارات والبرامج والأنظمة التي تعكس حجم التطور التكنولوجي في المجالات الأمنية.

وساهم مساعد أول ماجد الزرعوني من شرطة عجمان بفكرة وتصميم الدورية المرورية السياحية والدورية الإعلامية الأمنية الأولى من نوعها في العالم، وقال في تصريح "للبيان" أن القمة العالمية الشرطية تعد حدثا مهما لتبادل الخبرات والتجارب..

وأفاد: الدورية الإعلامية، هي عبارة عن دراجة هوائية مجهزة بكاميرات وطائرة درون، تعمل على نقل الأحداث مباشرةً إلى غرفة العمليات وعبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة العامة لشرطة عجمان وتم ربطها بنظام "الاي او أس" في حال طلب الدعم أو الإغاثة، فيما تساهم الدورية المرورية السياحية في تعزيز الأمن والسلامة في مناطق الجذب السياحي مثل الكورنيش والزوراء، مع إمكانية تحرير المخالفات وضبط القضايا بكفاءة وسرعة وحرفية..

إلى جانب دورها الأمني، تعد هذه الدوريات أيضًا نموذجًا للتنمية المستدامة بفضل كونها كهربائية، مما يدعم البيئة ويشجع على ممارسة الرياضة. وقد لاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور، خصوصًا خلال تغطية احتفالات اليوم الوطني ويوم العلم..

وأكد الزرعوني على أن الدراجتين التي تم العمل عليهما بالتعاون مع مختبر الابتكار في القيادة العامة لشرطة عجمان ومختبر الابتكار بوزارة الداخلية، جرى تجريبها وكانت النتائج مرضية خلال الثلاث الأشهر الماضية، وذكر أنها تسير مسافة 80 كيلو على الشحنة الواحدة، و65 كيلو متر في الساعة، مشيرًا إلى اختيار لون الدراجة وهوية شرطة عجمان عليها بعناية لتعزيز الهوية البصرية للشرطة،

وقال الزرعوني: تأتي هذه الابتكارات لتؤكد على الرؤية الاستشرافية للقيادة العامة لشرطة عجمان نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الأمن والسلامة، وتقديم نموذج يحتذى به في العمل الشرطي على المستوى العالمي.

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