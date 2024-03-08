حمدان بن محمد: نبارك للملك حمد بن عيسى ذكرى اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ذكرى اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم في البحرين.

وقال سموه في حسابه عبر منصة " إكس" "نبارك لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ذكرى اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم في البحرين، ودعواتنا وصادق أمنياتنا لجلالته بموفور الصحة ودوام التوفيق لمواصلة مسيرة الخير في البحرين الشقيق ودعواتنا لشعب البحرين بدوام العز والازدهار".

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