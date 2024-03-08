بلدية العين توقف فعالياتها لعدم استقرار الأحوال الجوية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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نوهت بلدية مدينة العين الجمهور وذلك عبر حساباتها المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي بإغلاق الحدائق والملاعب ومراكز بيع المواد الغذائية خلال التقلبات الجوية.

وأوضحت بتمكن الجمهور طلب المواد الغذائية باستخدام منصة "تم". إلى جانب توقف الفعاليات في مهرجان العين للزهور المنظم في حديقة الجاهلي، وسوق سابع، و "آر في بارك".

كما نوهت بلدية مدينة العين بإجراءات السلامة في مواقع البناء والإنشاء أثناء التقلبات الجوية وذلك بإيقاف جميع الأعمال في المواقع، وتأمين الرافعات والسقالات وإيقاف عمليات الرفع، وتثبيت الحواجز والأسوار المؤقتة واللوحات في مواقع البناء، وإزالة المواد المحتمل تطايرها من المرتفعات والأماكن المفتوحة.

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