تكريم سلامة بنت محمد بن راشد تقديراً لدعمها المستمر لمنظومة إدارة التفتيش الأمني K9

المصدر: البيان

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بحضور سمو الشيخة سلامة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من القمة الشرطية العالمية 2024، انطلاق المؤتمر الدولي الخاص بالكلاب البوليسية K9، بحضور مساعدي القائد العام لشرطة دبي والضباط من مُختلف الأجهزة الشرطية، والخبراء والمعنيين بهذا المجال.

وتسلمت سمو الشيخة سلامة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، "درع وشهادة السعادة" تعبيراً من القيادة العامة لشرطة دبي لدعم سموها المتواصل لمنظومة العمل في إدارة التفتيش الأمني K9، ما كان له كبير الأثر في رفع مستويات الكفاءة الوظيفية للإدارة، عبر تزويدها بأهم أنواع الكلاب البوليسية والسلالات النادرة المُستخدمة في كافة التخصصات الشرطية وعمليات التفتيش الأمني، إلى جانب تعزيز عمل شرطة دبي بأكثر من 1900 ساعة عمل تدريبية مُشتركة على أعلى مستويات تدريب الكوادر والكلاب البوليسية بالتعاون مع شركة "صحارى كينل".

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر قال المقدم صلاح خليفة المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي: "يسعدنا أن نلتقي بُكم مجدداً في المؤتمر الدولي الخاص بالكلاب البوليسية K9 ضمن فعاليات النسخة الثالثة من القمة الشرطية العالمية 2024، وذلك بعد النجاح مُنقطع النظير الذي حققته القمة خلال نسختيها الماضيتين، وكانت مصدر إلهام لنا لتحقيق المزيد من الإنجازات الأمنية والشرطية في مجال عمل التفتيش الأمني، واستخدامات الكلاب البوليسية في هذا الشأن".

وأضاف: "نلتقي بكم هذا العام، لنُلقي الضوء على تحديات استخدام الكلاب البوليسية في جهود البحث والإنقاذ في الكوارث الطبيعية والإنسانية، حيث شهد العالم مؤخراً كوارث طبيعية عديدة، استدعت منا جميعاً أن نكون على استعداد دائم مع ضرورة العمل على تطوير مهاراتنا وتبادل الخبرات من أجل تحقيق الجاهزية للتعامل مع الظروف الطارئة، فيما يتطلب عملنا اليوم أعلى مستويات الجودة في عمليات الإنقاذ التي تعتمد على استخدام الكادر البشري المؤهل، والكلاب البوليسية المُدربة على أعلى المستويات".

وتابع" سيناقش المؤتمر كل ما يتعلق بالجوانب الصحية للكلاب البوليسية وجاهزيتها من خلال ما يزيد عن 10 أوراق عمل تخصصية أعدها خبراء من مختلف القيادات الشرطية على مستوى العالم، إلى جانب ُمناقشة الأساليب المُبتكرة في استخدام الكلاب البوليسية في لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين في المجال الأمني".

وأكد المزروعي حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على أن تكون سباقة دائماً في استخدام الكلاب البوليسية في المهام الشرطية المتنوعة بما يعزز الأمن والأمان، ويساهم في منع ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، وذلك من خلال العمل على إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المُختصة والخبيرة، وتوفير أحدث التقنيات الذكية، والاهتمام بالصحة العامة للكلاب البوليسية، والحرص على تدريبها المُستمر لتنفيذ المهام التي تخدم المجتمع.

بحث التقنيات وأفضل الممارسات

وناقش المؤتمر أحدث الممارسات في مجال البحث والإنقاذ، وتحدث فيه كل من ألويس بالوغ، رئيس منظمة البحث والإنقاذ الدولية، والدكتور ألكسندر هونيل، نائب رئيس قسم النشر بالرابطة الدولية لكلاب الإنقاذ. في حين تحدثت فاسيليكي ستاتوبولو، اخصائية أمراض الجهاز الهضمي والتنظير التشخيصي والتداخلي بعيادة فيتميدكا البيطرية، بشأن الاضطرابات الهضمية الشائعة في كلاب الجيرمان شيبرد، وأحدث المستجدات حولها.

كما ناقش المؤتمر، موضوعات تتعلق بعدد من الموضوعات من بينها، تقنيات الكلاب، وإطلاق الابتكار في كلاب الكشف الشرطية لتحديات القرن الواحد والعشرين، والعوامل المؤثرة المسببة في الاستقرار وتخفيف الضغط والإدارة الجراحية، وأحدث الممارسات وتدريب الكلاب على كشف المتفجرات، والمتطلبات الغذائية للكلاب العاملة، والنهوض برعاية شركاء العمل الشرطي من الكلاب البوليسية.

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