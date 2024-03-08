الوطني للأرصاد: استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي غدا فيما يكون الطقس غائما تتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الشدة يصاحبها البرق والرعد وسقوط البرد على بعض المناطق يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، وانخفاض في درجات الحرارة.

الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 40 كم/س تصل إلى 70 كم/س

الخليج العربي: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب مع السحب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:38 والجزر الأول عند الساعة 19:08 والجزر الثاني عند الساعة 06:34.

بحر عمان: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب مع السحب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:33 والمد الثاني عند الساعة 21:36.

الجزر الأول عند الساعة 15:00 والجزر الثاني عند الساعة 03:45.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 24 19 90 45

دبي 23 19 90 45

الشارقة 24 20 90 45

عجمان 23 20 90 40

أم القيوين 23 20 90 50

رأس الخيمة 24 20 85 40

الفجيرة 23 20 90 65

العـين 26 19 90 30

ليوا 27 17 90 45

الرويس 25 20 90 50

السلع 26 18 90 45

دلـمـا 23 18 90 50

طنب الكبرى / الصغرى 23 18 85 70

أبو موسى 23 18 90 80

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