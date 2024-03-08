«الطوارئ والأزمات» توضّح إرشادات السلامة حسب أوضاع الحالة الجوية المتوقعة

المصدر: البيان

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أوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إرشادات السلامة حسب أوضاع الحالة الجوية المتوقعة كالتالي:

في حال سقوط البرد

تغطية السيارات والممتلكات الخارجية وتوخي الحذر أثناء القيادة.

تجنب الخروج خارج المنزل أو التعرض المباشر للبرد لتجنب الإصابات.

في حال اشتداد الرياح

تجنب الأنشطة الخارجية غير الضرورية.

الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار المعرضة للسقوط والأجسام المتطايرة.

التأكد من أن جميع النوافذ والأبواب الخارجية وغيرها من المنافذ قد تم إغلاقها بشكل جيد.

في حال هطول أمطار غزيرة

تجنب الأنشطة الخارجية غير الضرورية.

الابتعاد عن المناطق المنخفضة التي قد تشهد تجمعات مائية.

تأجيل أية أعمال أو نشاطات خارجية وعدم مغادرة المنزل إلا عند الضرورة القصوى.

عدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل.

في حال جريان الأودية والسيول

الابتعاد عن مجاري السيول والأودية وعدم المخاطرة بعبور الطرق المغمورة.

عدم المغامرة والخروج إلى المناطق المتضررة لاسيما تلك التي تغمرها المياه مثل الأودية والسدود.

الابتعاد عن مجاري الأنهار والأماكن الخطرة والمعرضة للسيول.

يتطلب منا جميعاً أن نعمل يداً بيد لضمان سلامتنا وسلامة مجتمعنا في مواجهة الأحوال الجوية المتقلبة من خلال:

متابعة النشرات الجوية عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للجهات الرسمية في الدولة.

استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول أو نقل أية معلومات مجهولة المصدر.

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