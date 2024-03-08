محمد بن راشد: أبارك لأخي وصديقي حمد بن عيسى ملك البحرين اليوبيل الفضي لمناسبة توليه الحكم

المصدر: البيان

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه الحكم.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "قريب من شعبه .. حريصٌ على ازدهار بلده .. عادلٌ في حكمه .. وعميق في حكمته .. أبارك لأخي وصديقي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اليوبيل الفضي لمناسبة توليه الحكم .. دعواتنا له بدوام التوفيق والسداد .. ودعواتنا لشعب البحرين بدوام العز والازدهار" .

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