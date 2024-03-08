وزارة الداخلية تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي

المصدر: البيان

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أكدت وزارة الداخلية ممثلة باللجنة العليا للأمن الداخلي، التي تتواصل اجتماعاتها برئاسة وكيل الوزارة، وقادة الشرطة، والقطاعات المعنية، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والشركاء الإستراتيجيين، بأنها في أقصى درجات الاستعداد والجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي الحالي والتقلبات المصاحبة له.

وتشير الوزارة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية كلاً حسب اختصاصه، بالإضافة إلى جاهزية جميع خطط التعامل واستمرارية الأعمال.

وتوضح أن اللجنة في انعقاد متواصل ويجري اتخاذ القرارات وفق تطورات الحالة الجوية.

وتشدد الوزارة على أهمية الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة من الجهات المعنية وبما ورد في الإحاطة الإعلامية التي انعقدت أمس والخاصة بالمنخفض الجوي الحالي.

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