الإحسان الخيرية تستهدف توزيع 500 ألف وجبة للسائقين قبيل الإفطار

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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أكدت بشاير الحمادي، رئيس اللجنة المنظمة لحملة "رمضان أمان"، إن الحملة ستنطلق في دورتها العاشرة خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة أكثر من 10 آلاف متطوع، وتوزيع 500 ألف وجبة إفطار صائم على سائقي المركبات في 31 موقعاً بمختلف مناطق الدولة، منها 12 موقعاً داخل عجمان، مؤكدة إن الحملة تحظى باهتمام كبير من الجهات الحكومية الداعمة لها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد صباح أمس في فندق عجمان سراي، بحضور الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والداعمين، حيث تضمن المؤتمر تفاصيل الحملة وعرض إنجازاتها خلال السنوات السابقة وأهدافها المستقبلية.

10 سنوات

وقالت بشاير الحمادي، إن الحملة تأتي بتنظيم من جمعية الإحسان الخيرية بعجمان، والتي تمكنت خلال ال 10 سنوات الماضية من استقطاب أكثر من 100 ألف متطوع من جنسيات مختلفة، حيث نفذوا أكثر من 5 ملايين و100 ألف ساعة تطوعية، واستطاعوا توزيع 4 ملايين و500 ألف وجبة إفطار صائم في 878 موقعاً، لافتة إلى إن الدورة الحالية تشهد زيادة في الاقبال على العمل التطوعي ومشاركة الجهات في دعم الحملة، حيث نستهدف 10 آلاف متطوع ومتطوعة خلال رمضان المقبل.

وأضافت إن الحملة ستغطي منطقة الظفرة في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية لأول مرة، بهدف توزيع الوجبات على القادمين والمغادرين من حدود الدولة، وتشجيع طلاب الجامعات في تلك المناطق على المشاركة في الحملة، والاستفادة من ساعات التطوع المطلوب منهم كمتطلب للتخرج، لافتة إلى إن نجاح الحملة جاء بتكاتف جميع أفراد المجتمع ودعم المؤسسات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وإدارات المرور في مختلف المناطق، وذلك بروح الفريق الواحد في سبيل الحفاظ على أرواح السائقين أثناء تنقلهم في الشوارع قبل موعد الإفطار، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بقواعد السير وعدم الاستعجال.

مشاركة مجتمعية

من جانبه أكد أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، ل( البيان)، أن مشاركة الجمعية مع جمعية الإحسان الخيرية في حملة(رمضان أمان)، تعد مشاركة مجتمعية قيمة تأتي للحفاظ على أرواح السائقين وأرواح مستخدمي الطرق، حتى لا يسرعوا بهدف الوصول في موعد الإفطار، وذلك من خلال توزيع وجبات الإفطار لهم قبل أذان المغرب، كما أن مشاركة جمعية دبي الخيرية، كما أن الجمعية تسعى إلى المشاركة في تلك الحملات التي تستهدف كافة أطياف المجتمع، وذلك من خلال توفير كافة اللوجستيات التي تساهم في دعم ونجاح الحملة

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