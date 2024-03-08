حمدان بن محمد : فخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التهنئة والتبريكات لأم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية و لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، بمناسبة يوم المرأة العالمي، مؤكداً سموه أنه فخور بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "منصة إكس": في يوم المرأة العالمي، نتقدم بالتهنئة والتبريكات لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك ولأمي الشيخة هند بنت مكتوم ولكل امرأة في الإمارات وحول العالم ... فخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة ...

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز