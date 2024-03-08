محمد بن زايد : المرأة هي مصدر إلهام في العطاء والإنجاز ودورها جوهري في صنع التقدم

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن المرأة هي مصدر إلهام في العطاء والإنجاز، ودورها جوهري في صنع التقدم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: في اليوم الدولي للمرأة، نحيي المرأة في الإمارات وكل أنحاء العالم، ونقدر إسهاماتها من أجل نهضة مجتمعها ووطنها. المرأة هي مصدر إلهام في العطاء والإنجاز، ودورها جوهري في صنع التقدم، وموقعها محوري في العمل من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

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