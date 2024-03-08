المعاشات تجري تحسينات على 3 خدمات رئيسية في إطار تطوير خدمات 2.0

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعيةوفي تطوير خدمات 2.0 عن إجراء تحسينات على 3 خدمات رئيسية.

الخدمات التي شملتها التحسينات:

-تسجيل المؤمن عليه

-تسجيل جهة العمل

-تسجيل مواطني دول مجلس التعاون في دولة الإمارات

نطاق التحسين:

-اختصار عدد الخطوات

-إلغاء عدد من الحقول والخانات وبعض المستندات المطلوبة في الخدمات خدمات

أهداف التحسين:

-المساهمة في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز الخدمة من خلال تقديم تجربة خدمات مبسطة وفعالة وسريعة

-تلبية المتطلبات الحكومية المرتبطة بتطوير الخدمات في برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، ليصبح تقديم الخدمات من منظور شامل وتكاملي



وقالت الهيئة إنه يمكن لجهات العمل إنجاز خدمات التسجيل المذكورة بالتحديث الجديد عبر موقع الهيئة الإلكتروني من خلال مراجعة بطاقة الخدمات والفيديوهات التوضيحية التي تم تحديثها لتمكين جهات العمل من إنجاز المعاملات دون تأخير.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز