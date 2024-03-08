سعيد الطاير لـ« البيان »: 4.9 مليارات درهم لمشروعات «كهرباء دبي» خلال 2024 و2025

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي استمرار رفع قدرة شبكات النقل والتوزيع لمواكبة الزيادة في عدد سكان وزوار دبي والازدهار الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الإمارة، وتستند خطط الهيئة للتوسع إلى توقعات الطلب حتى العام 2030 مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: «وصلت القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشاريع شبكات نقل الكهرباء التي تم إنجازها أو البدء فيها خلال عام 2023 إلى 7 مليارات درهم، حيث بلغ إجمالي قيمة المشروعات التي تم تدشينها نحو 2.1 مليار درهم، إضافة إلى 4.9 مليارات درهم للمشروعات قيد التنفيذ والتي من المخطط الانتهاء منها خلال عامي 2024 و2025».

خطوط

وأضاف: سجلت أطوال خطوط نقل الكهرباء التابعة للهيئة نمواً بنسبة 2.26 % خلال العام 2023، ووصل إجمالي أطوال خطوط نقل الكهرباء التابعة للهيئة إلى 4.430 كيلومتراً مع نهاية العام 2023، بينما وصلت أطوال خطوط توزيع الكهرباء التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى 38847.2 كيلومتراً بنهاية عام 2023.

وأضاف: انسجاماً مع جهودها المتواصلة لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء في دبي، دشّنت هيئة كهرباء ومياه دبي 14 محطة نقل كهرباء رئيسية جديدة جهد 132 كيلوفولت بقدرة تحويلية 2100 ميغافولت أمبير خلال عام 2023، إضافة إلى 120 كيلومتراً من الكابلات الأرضية لربط المحطات بشبكة النقل الرئيسية. وتغذي محطات النقل الجديدة مناطق الجداف، وند الشبا الثالثة، والرقة، والحبية الرابعة، وميناء جبل علي (محطتان)، ومرسى دبي، واليفره-1، وجبل علي الثانية، والمعبر التجاري، والثنية الخامسة، وجبل علي الصناعية 1، 2، 3.

وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المحطات والمشاريع المرتبطة بها نحو مليار و500 مليون درهم. وتطلّب إنجاز المحطات الـ14 أكثر من 16 مليون ساعة عمل باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً، مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة، علماً أنه بنهاية العام 2023 بلغ إجمالي محطات النقل جهد 132 كيلوفولت في دبي 348 محطة بالإضافة إلى 25 محطة قيد الإنشاء.

وتابع: كما دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 1.414 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت جديدة في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال عام 2023، وتضمن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها ما مجموعه 996.648 ساعة عمل وفق أعلى معايير الصحة والسلامة.

تفوق

وقال: تتفوق نتائج هيئة كهرباء ومياه دبي على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية، وقد حققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك في عام 2023، حيث سجلت دبي متوسط 1.06 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة بـ15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي. وتتصدر الهيئة المركز الأول عالمياً في أكثر من عشرة مؤشرات أداء رئيسية في مجال عملها، كخفض نسبة الفاقد في شبكة كهرباء الهيئة إلى 2.0 %.

وأشار معالي سعيد الطاير، إلى أن حرص الهيئة على الوفاء باحتياجات المتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، من خلال عمليات تخطيط مدروسة وموثوقة تستند إلى أحدث أدوات استشراف المستقبل للمساهمة في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي تدعم أهداف خطة دبي الحضرية 2040.

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